Paventi | «Inzaghi totem Supercoppa? Può sorpassare due tecnici»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 15 gennaio 2024)ha esaltato il lavoro di Simoneall’Inter. Il tecnico, che questa sera sarà a Londra per il premio Fifa di miglior allenatore dell’anno, ha un ottimo score in? Andreadagli studi di Sky Sport 24 ha fatto un bilancio su Simone: «Duenell’Inter:in panchina e Lautaro Martinez in campo.sta facendo veramente molto bene, sulla panchina della Lazio ha vinto due Supercoppe, all’Inter pure. Se dovesse vincerne un’altra supererebbe Marcello Lippi e Fabio Capello che ne hanno vinte quattro. La squadra è più solida e pronta.è cresciuto di rendimento, ha vinto quattro trofei, ha portato l’Inter in finale di Champions League, quest’anno è primo in ...