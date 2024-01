Paura a Roma | un' auto in corsa spara contro due uomini | un morto e un ferito

(Di lunedì 15 gennaio 2024)e l'ennesima azione violenta in una periferia complicata. Spari in strada stasera alla periferia di. Diversi i colpi esplosi poco dopo le 19.30 verso dueche si trovavano in quel ...

L’ Incendio di un compattatore Ama ha creato non poca paura nella serata di ieri nella centralissima via del Corso a Roma . In un periodo di festività ... (ilcorrieredellacitta)

e l'ennesima azione violenta in una periferia complicata. Spari in strada stasera alla periferia di. Diversi i colpi esplosi poco dopo le 19.30 verso due uomini che si trovavano in quel ...Lasi affronta con le armi della fede e della preghiera. Questo è il momento della speranza. ... il vescovo già presidente dell'Apsa Nunzio Galantino e il vescovo ausiliare dimonsignor ...Violenza a Roma dove due giovani sono stati raggiunti da alcuni colpi sparati in strada in zona Corviale: un 33enne è morto ...Un morto e un ferito. Spari in strada lunedì sera 15 gennaio alla periferia di Roma. Diversi i colpi esplosi poco dopo le 19.30 verso due uomini che si trovavano in quel momento lungo la ...