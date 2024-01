Patroni Modestino | Fiorentino e Flaviano | anticipate le celebrazioni

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino e la sua Diocesi celebrano hanno anticipato le solennità in onore dei Santi. Eventi che saranno celebrati domenica 11 febbraio, anziché mercoledì 14 febbraio, vista la concomitanza con il mercoledì delle ceneri, inizio della Quaresima. La comunicazione è arrivata dal Vescovo, Arturo Aiello: “Solo per quest’anno dunque si anticipa la Festa, ricordando ai sacerdoti – afferma – E diaconi che in Avellino e Mercogliano avranno il timbro della solennità e nelle altre parrocchie della diocesi quello della festa. Si utilizzeranno le orazioni dei tre santi con le letture della Domenica VI del Tempo Ordinario”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

