Papu Gomez svela un retroscena di mercato sulla Lazio E su Gasperini

Il Papu Gomez , attualmente fermo per la sospensione per doping , è stato tra i punti di riferimento e tra i giocatori più amati della Nazionale ... (247.libero)

Alejandro El Papu Gomez ha parlato a 'Cronache di spogliatoio', ecco le sue parole. MONDIALE - "Dopo la finale del Mondiale in... (calciomercato)

Interessanti rivelazioni fatte dalai microfoni di Cronache di Spogliatoio . L'attaccante, che ha rimediato una squalifica di due anni dopo essere risultato positivo al doping, ha raccontato degli aneddoti di mercato e degli ...Sulavremo notizie a breve, speriamo di riaverlo e di sapere qualcosa a metà del mese '. Chiusura sull'arrivo di Daniel Maldini : ' È un giocatore molto interessante, lo seguo dalle ...È un Papu Gomez a 360 gradi quello che si è raccontato in diretta sul canale di Cronache di Spogliatoio. Nel post partita della finale di Supercoppa Spagnola tra Real Madrid e ...La vittoria del Mondiale in finale con la Francia è stato probabilmente uno dei punti più alti della carriera di Alejandro Gomez che in un'intervista ...