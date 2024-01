Papu Gomez | ‘Farò pace con Gasp | mi ha cambiato E quella quasi firma con l’Inter…’|Mercato

Leggi su justcalcio

Alejandro Elha parlato a 'Cronache di spogliatoio', ecco le sue parole. MONDIALE – "Dopo la finale del Mondiale in Qatar, è stata follia pura. Piangevamo tutti. Mi ha fatto molto ridere questo aneddoto: eravamo in campo e c'era Salt Bae, il cuoco famoso per come versa il sale. Era sul terreno di gioco e aveva preso la coppa. E noi con la nostra famiglia stavamo aspettando per farci le foto. Ma che ci faceva lì?! Poi abbiamo preso l'aereo: 25 ore di viaggio. Siamo arrivati a Buenos Aires e c'erano 50mila persone ad aspettarci. Il giorno dopo, invece, erano 5 milioni. Alla fine della festa, ho preso un taxi per andare a casa dalla mia famiglia. Ero completamente ustionato dopo tutto quel tempo sul pullman ...