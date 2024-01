Papu Gomez | 'Farò pace con Gasp | mi ha cambiato E quella quasi firma con l'Inter'

Il Papu Gomez , attualmente fermo per la sospensione per doping , è stato tra i punti di riferimento e tra i giocatori più amati della Nazionale ... (247.libero)

Papu Gomez - l’assurda rivelazione sul caso doping : ecco di chi sarebbe la colpa di tutto

Il caso scoppiato poche settimane fa sta continuando a far parlare e si cercano nuove motivazioni per cercare di salvare l’atleta che ora come ora ... (rompipallone)