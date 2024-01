Papa Francesco | la ‘confessione’ a Fabio Fazio | “Una volta non ho perdonato” – Video

(Di lunedì 15 gennaio 2024) (Adnkronos) –e lanell’intervista a Che tempo che fa. “Questa è una confessione. In questi 54 anni da prete ho negato soltanto una solail perdono, per la ipocrisia della persona. Una. Sempre hotutto”, dice. “Un grande confessore, che ho fatto cardinale nell’ultimo concistoro, è un uomo di 94 anni, un frate cappuccino dell’Argentina… Lui è un grandere, è di manica larga, perdona tutto. E unaè venuto all’episcopio quando io ero arcivescovo lì e mi ha detto: ‘Senti Giorgio, io ho questo problema, io perdono troppo e delle volte mi viene la sensazione che non sta bene. Gli ho chiesto ‘E ...

, intervistato da Fabio Fazio a 'Che tempo che fa', sul Nove, risponde a una domanda sulla benedizione alle coppie gay. L'apertura contenuta nella dichiarazione 'Fiducia supplicans', il ..."Sono ancora vivo", ha esorditonella sua seconda intervista ospite a Che Tempo che Fa , da Fabio Fazio per la prima puntata del 2024. La prima volta era stato nel febbraio del 2022, quando la trasmissione andava in ...Il Papa parla della solitudine e delle decisioni non accettate, come quella sulle benedizioni gay. Non pensa alle dimissioni, ma se cambierà la condizione, ci penserà.Fazio ha lodato il Papa per il suo coraggio di dire, in passato, che il perdono è un diritto. Francesco ha ribadito che "il perdono è per tutti" e che "Dio non si stanca di perdonare, perdona sempre".