Papa Francesco a Che tempo che fa sull’ipotesi di dimissioni | “Una possibilità che al momento non è al centro dei miei pensieri”

(Di lunedì 15 gennaio 2024)ospite di Fabio Fazio a CheChe fa, su canale Nove, ha risposto a diverse domande e curiosità a partire da quella su eventuali: "Non è né un pensiero, né una preoccupazione e neppure un desiderio, è una, aperta a tutti i Papi – ha risposto Bergoglio -. Ma per ilnon è aldei, delle mie inquietudini, deisentimenti. Per ilin cui mi sento di avere ancora la capacità di servire, vado avanti. Quando non ce la farò più sarà ildi pensarci".

, intervistato da Fabio Fazio a 'Che tempo che fa', sul Nove, risponde a una domanda sulla benedizione alle coppie gay. L'apertura contenuta nella dichiarazione 'Fiducia supplicans', il ..."Sono ancora vivo", ha esorditonella sua seconda intervista ospite a Che Tempo che Fa , da Fabio Fazio per la prima puntata del 2024. La prima volta era stato nel febbraio del 2022, quando la trasmissione andava in ...Il Papa parla della solitudine e delle decisioni non accettate, come quella sulle benedizioni gay. Non pensa alle dimissioni, ma se cambierà la condizione, ci penserà.Fazio ha lodato il Papa per il suo coraggio di dire, in passato, che il perdono è un diritto. Francesco ha ribadito che "il perdono è per tutti" e che "Dio non si stanca di perdonare, perdona sempre".