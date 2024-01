Papa Francesco a Che tempo che fa | “Benedizioni alle coppie omosessuali? Quando si prende una decisione a volte c’è il prezzo della solitudine da pagare”

(Di lunedì 15 gennaio 2024), ospite di Cheche fa (Nove), ha rispostodomande di Fabio Fazio nel corso di una lunga intervista. “Lei si sente solo?”, ha chiesto Fazio, in relazionedecisioni che provocano reazioni di dissenso, come nel caso dellediirregolari e anchedello stesso sesso. “Sì, dici vero,prendi una, c’è undiche tu devie dellele decisioni non sono accettate, ma la maggior parte dellenon si accettano le decisioni, è perché non si conosce – ha risposto Bergoglio -. Io dico,a te non piace ...

Guerre, dimissioni, solitudine dall'incarico.parla per quasi un'ora nell' intervista di ieri con Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa su Nove . C'è la guerra che lo preoccupa, i bambini, le possibili dimissioni che "sono una possibilità,...Ilall'Angelus - Vatican media Gesù " ha aggiunto- "non vuole fare proseliti, non vuole "followers" superficiali, il Signore vuole persone che si interrogano e si lasciano ...All'inferno non c'è nessuno. Nemmeno le anime dannate, persino le più cattive. Papa Francesco in tv da Fabio Fazio, interpellato in materia, ha sdoganato definitivamente la tesi teologica che in quel ...Luigi Renna, l'8 gennaio 2022, Papa Francesco lo ha nominato arcivescovo metropolita di Catania; è succeduto a Salvatore Gristina, dimessosi per raggiunti limiti di età. Ha preso possesso canonico ...