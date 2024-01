Paolo Masella parla male di Letizia Petris ed elude i microfoni | “Non la voglio una persona così” – VIDEO

(Di lunedì 15 gennaio 2024)e Giuseppe Garibaldi, hannoto coprendosi il microfono. In attesa della diretta del lunedì sera del Grande Fratello, il macellaio si è lamentato didi: “Non launa” Secondo, infatti, la sua “presunta” fidanzata non avrebbe passato molto tempo con lui questa settimana... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Paolo Masella ha voluto far notare alcuni atteggiamenti di Vittorio Menozzi che non gli sono andati giù nella casa del Grande Fratello ai danni di ... (anticipazionitv)

Beatrice Luzzi ha rivelato che Paolo Masella , dopo la sua uscita , ha getta to via tutte le cose con il suo nome sopra L'articolo Paolo Masella getta ... (novella2000)

Letizia Petris e Paolo Masella hanno rimproverato Vittorio Menozzi per aver preso in giro Federico Massaro insieme ad altri inquilini e per fare il ... (anticipazionitv)

Al centro il televoto che vede in sfida ben otto concorrenti: Beatrice Luzzi , Federico Massaro , Rosanna Fratello , Monia La Ferrera , Anita Olivieri ,, Sergio D'Ottavi e Stefano ...Al televoto si sfidano Anita Olivieri, Beatrice Luzzi, Federico Massaro, Monia La Ferrera,, Rosanna Fratello, Sergio D'Ottavi e Stefano Miele . Chi sarà l'eliminato di questa sera ...Letizia Petris non ha preso di buon grado le ultime dichiarazioni di Beatrice Luzzi su chi dovrebbe uscire definitivamente dalla Casa ...È lunedì e come sempre torna l'appuntamento con il «Grande Fratello». In diretta dalla casa più famosa d'Italia, ...