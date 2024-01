Paola Cortellesi | il discorso su Biancaneve | Cenerentola e Delia | il testo integrale

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ospite d’onore della Cerimonia d’apertura dell’Anno Accademico della Luiss di Roma,ha discusso a lungo del suo C’è ancora domani, spiegandone nel dettaglio la genesi culturale e sociale, e accentuandone il valore di importante strumento di cambiamento di valori retrogradi e che non rispecchiano più una società in mutamento. Durante il lunghissimo, di cui vi riportiamo il, , la regista affronta da vicino il tema dello stereotipo femminile. nato nelle fiabe come quelle di, e introiettato poi nella cultura patriarcale di molti paesi. Un modello dal quale è ormai necessario affrancarsi, anche con l’aiuto di prodotti come C’è ancora domani. Ecco la trascrizionedel ...

Un'inaugurazione speciale, quest'anno, nell'aula seria dell'Università Luiss a Roma. In una sala piena di studenti e professori, fa ridere ma anche riflettere. Scherza, come suo solito, e poi parla seriamente del tema su cui è incentrato l'ultimo film, campione d'incassi, "C'è ancora domani": il tema della

"Biancaneve e Cenerentola, entrambe bellissime e stralunate, trovano la loro realizzazione in un matrimonio con un principe, un estraneo, che sposano subito, senza nemmeno esserci uscite una volta a c ...