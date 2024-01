Panchina Napoli | De Laurentiis a un bivio | Tudor | Cannavaro o la carta bianca a Conte?

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il presidente del, Aurelio De, teme un cambio di allenatore e valuta opzioni di peso in caso di risultati negativi. Il destino di Walter Mazzarri sulladelsembra appeso a un filo sottile. Dopo la sfida contro la Salernitana, il tecnico toscano avrebbe rischiato l’esonero in caso di risultati negativi, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘Il Mattino’. Nonostante la vittoria firmata da Amir Rrahmani nel recupero, il mister avrebbe trascorso ore di tensione nel timore di dover lasciare la guida della squadra partenopea. Il presidente Aurelio Deavrebbe condiviso il volo di andata a Riad con Mazzarri, seduti uno accanto all’altro, in un colloquio che avrebbe toccato vari argomenti, tra cui il mercato e il futuro della squadra. Secondo quanto ...

nonostante le voci, Mazzarri non si dimette da allenatore del Napoli e resta saldo sulla panchina azzurra per provare a risollevare la squadra dalla ... (napolipiu)

Terminate da poco le due partite che chiudevano la domenica di Basket in Serie A, con il posticipo tra Virtus Bologna ed Happy Casa Brindisi in ... (oasport)

... per 1 a 0, metteva fine ad ogni sogno di scudetto con untalmente in fuga da essere ... almeno fino a quando non tornerà Bennacer, anche se conoscendo Pioli, metterà Adlì in. Sempre ...PRONOSTICO SUPERCOPPA ITALIANA QUOTE I nerazzurri hanno vinto con Inzaghi inle ultime ... COMPARAZIONE QUOTE:VINCENTE SUPERCOPPA 4,00 PIÙ INFO 3,50 PIÙ INFO 3,25 PIÙ INFO 4,00 PIÙ ...L'Empoli si appresta a cambiare allenatore. La decisione della società toscana, con parere definitivo del presidente Corsi, è arrivata e si esaurisce così la ...Dopo 13 punti in 16 partite, Aurelio Andreazzoli verso l’esonero dal terzo incarico da allenatore sulla panchina dell’Empoli, riporta Gianluca Di Marzio.