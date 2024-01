Pallanuoto | Campagna | “Importante conquistare la medaglia e resettare dopo la Spagna”

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il Settebello si prepara a sfidare l’Ungheria per la finale del terzo posto agli Europei croati. Il match si terrà alle 16.30 di martedì 16 gennaio e gli azzurri dovranno affrontare i campioni del mondo, senza però poter sperare nel pass olimpico, che andrà in mano ad una tra Croazia e. La prossima finestra di qualificazione sarà tra il 2 e il 18 febbraio, quando verranno affidati altre quattro carte olimpiche in occasione dei Mondiali di Doha. Il commissario tecnico Alessandrosi concentra sull’imminente sfida e afferma: “Dobbiamo dare la giusta importanza alla partita di martedì che sarebbe un altro passettino in avanti in un percorso che abbiamo iniziato e che sta facendo vedere delle ottime cose ed altre sicuramente da migliore. Dobbiamo metterci in discussione sempre, tutti, ogni volta e in ogni partita, ma adesso c’è da ...