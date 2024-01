Palestina Iran | un minuto di raccoglimento in Coppa d’Asia

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Undiprima diin, a ricordare le vittime del conflitto a Gaza Non solod’Africa, in questo mese si gioca in Qatar lae ieri sono scese in campo. Al netto del risultato, un 4-1 per la squadra del romanista Azmoun (a segno) e dell’obiettivo dell’Inter Taremi, una sfida il cui significato politico è ancora più forte visto la tensione crescente in medio oriente. Ieri, prima del calcio d’inizio, le due squadre hanno osservato undiper le vittime palestinesi nel conflitto a Gaza.and Palestine players observed a minute of silence to remember ...