Palermo | ragazzo morto dopo rissa | legale arrestato ' è distrutto | ha reagito ai pugni'

(Di lunedì 15 gennaio 2024), 15 gen. (Adnkronos) - "Il, è un gran lavoratore. E' messo in regola in un supermercato. Ci sono due famiglie rovinate. Da un lato una famiglia che ha perso un figlio di 20 anni e dall'altro un'altra famiglia che ha un figlio accusato di omicidio". A parlare con l'Adnkronos è l'avvocato Bartolomeo Parrino, ildi fiducia di Andrea Cangemi, il ventenne fermato ieri sera con l'accusa di omicidio preterintenzionale per la morte del giovane Francesco Bacchi, che ha perso la vitaunascoppiata nei pressi della discoteca 'Medusa' di Balestrate (). "C'è un filmato che ha ripreso tutto - dice ancora l'avvocato Parrino - e si vedono le fasi della. Si vede Bacchi che lo aggredisce per primo. E il mio ...

