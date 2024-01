Palermo | giovane ucciso dopo una rissa in discoteca | oggi l' autopsia

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Sarà dispostadal Procuratore diMaurizio de Lucia l'sul corpo di Francesco Bacchi, il ragazzo di 20 anni di Partinico () morto all'alba di ierilaina Balestrate. Ieri sera la Procura ha emesso il provvedimento di fermo per Andrea Cangemi, un ragazzo di 20 anni, che ha ammesso di avere dato calci e pugni a Bacchi, pur sostenendo di non volerlo uccidere.

La7.it - Sarà disposta oggi dal Procuratore diMaurizio de Lucia l'autopsia sul corpo di Francesco Bacchi, il ragazzo di 20 anni di Partinico, provincia di, morto all'alba di ieri ...E' stato trasferito al carcere Pagliarelli diAndrea Cangemi, il ventenne fermato questa sera con l'accusa di omicidio preterintenzionale ... Ilfermato è stato interrogato per molte ore ...Ad uccidere il giovane di 20 anni sarebbe stato un coetaneo autore del colpo mortale durante un pestaggio che ha fatto seguito ad una rissa fra sette giovani ...