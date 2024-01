Palermo | condannato per tentato omicidio della ex | va ai domiciliari per motivi di salute

(Di lunedì 15 gennaio 2024), 15 gen. (Adnkronos) -a quasi 20 anni di carcere per ilex compagna, finisce agli arrestiperdi. Accade adove Massimo Mazzara, 53 anni, tossicodipendente, sconterà la condanna a casa. La ex, il 27 maggio 2012, venne aggredita e colpita con 28 coltellate. Adesso il tribunale di sorveglianza ha accolto le tesi e le richieste dell'avvocato dell'uomo. In primo grado l'uomo vennea 14 anni, aumentati a 20 in appello e poi confermati poi dalla Cassazione, nel 2015. L'uomo starà a casamadre.

Sta scontando una condanna a 19 anni di reclusione per avere colpito con 28 coltellate l'ex compagna polacca, a Palermo. Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'avvocato Lorenzo Marchese, ha c ...