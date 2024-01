Pagelle Milan-Roma | i voti del CorSport | Leao resta nel torpore

...) Domenica 14 gennaio 2024 12.30 Lazio - Lecce (- tabellino ) 15.00 Cagliari - Bologna (- tabellino ) 18.00 Fiorentina - Udinese (- tabellino ) 20.45- Roma (- ...Ampio spazio poi per i due derby giocati mercoledì al Vismara: cronaca,, approfondimento e molto altro sulla doppia- Inter. Negli "Under Serie C" la Lucchese strappa due pareggi a ...La Roma perde 3-1 contro il Milan a San Siro nella giornata numero 20 di Serie A. Nel primo tempo i rossoneri vanno avanti con un gol di Adli, chiudendo la frazione con il minimo vantaggio, nonostante ...Calciomercato live, le news di oggi lunedì 15 gennaio 2024. Il Milan insiste per Buongiorno, Djalò in arrivo a Torino per le visite mediche con la Juventus. Napoli in pressing su ...