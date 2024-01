(Di lunedì 15 gennaio 2024)– Oggi, lunedì 15 gennaio, ihanno potuto ascoltare ledel Festival in anteprima assoluta, a distanza di meno di un mese dall’esordio., ildi Vanity Fair Diamanti grezzi, Clara. Voto: 6 Clara Soccini, in arte solo Clara, per tutti Crazy J nella terza stagione di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Abbiamo ascoltato i 30 pezzi in gara al prossimo Festival. Ecco come sono. Spoiler: non c’è mai stata così tanta dance, mentre le ballad si contano ... (vanityfair)

Abbiamo ascoltato leche debutteranno al festival dal 6 febbraio. Sonoballabili, pensate per la radio. Ecco la nostra classifica Abbiamo ascoltato in anteprima i brani in gara a Sanremo 2024. Tanti sono i pezzi ballabili, pensati per i passaggi in radio. Le ...It's time: è arrivato il momento delle recensioni/delledi Sanremo 2024. 📝 #Sanremo2024 pic.twitter.com/iLx4HUTj33 Ansia Totale (@ansia_totale) January 15, 2024 Casa mia , ...Vince la dance e l’amore, grande assente l’impegno sociale. Angelina Mango punta al podio, i The Kolors al tormentone, Loredana Bertè torna a ruggire. Annalisa conferma la… Leggi ...Pagelle canzoni Sanremo 2024, il parere dei giornalisti: cosa ne pensano dei brani in gara dopo il primo ascolto in anteprima.