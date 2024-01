Pagelle Atalanta-Frosinone 5-0 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ledi5-0 con iai protagonisti e ildel match valido per la ventesima giornata di. Al Gewiss Stadium non c’è assolutamente storia: dopo appena un quarto d’ora con il rigore di Koopmeiners, il raddoppio di Ederson e il tris di De Ketelaere la partita è già chiusa anzitempo. Nella ripresa i ritmi si abbassano ma la Dea fa in tempo a ingigantire il punteggio grazie a Zappacosta e Holm. Di seguito ecco ledella sfida. GLI HIGHLIGHTS(3-4-1-2): Carnesecchi 6.5; Scalvini 6, Djimsiti 6.5, Kolasinac 6.5 (9’st Hien 6); Holm 7.5, Ederson 7 (36’st Pasalic sv), De Roon 6.5, Ruggeri 7 (9’st Zappacosta 6.5); Koopmeiners 7.5, De Ketelaere 7 (18’st ...

15.00 Cagliari - Bologna (- tabellino ) 18.00 Fiorentina - Udinese (- tabellino ) 20.45 Milan - Roma (- tabellino ) Lunedì 15 gennaio 2024 20.45- Frosinone (-...La Fiorentina è quarta in classifica, è in semifinale di Coppa Italia e affronterà l'in ...PERSONALI TERRACIANO 6,5; sul goal non può nulla, bravo in altri interventi. KAYODE 5; il ...Le parole di Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, sugli obiettivi di mercato della squadra gialloblù Guido Angelozzi, ds del Frosinone, ha parlato a Sky Sport nel pre partita della gara ...