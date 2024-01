Padova | record del mondo over 90 sui 200 metri

Impresa della padovana Emma Maria Mazzenga, che ha ottenuto ilnbsp;del mondo nella categoria Over 90 sui 200 metri indoor. nbsp;La 90enne ha chiuso il mezzo giro di pista nbsp;con il tempo di 54'47, migliorando di oltre 6 secondi il precedente primato, ...Foto Instagram della Federazione Italiana di Atletica Nuovo straordinarionel mondiale di atletica indoor a. Emma Maria Mazzenga a 90 anni ha stabilito unnei 200 metri piani ...Nata nel 1933, padovana ha corso in 54 secondi domina i Master nella sua città natale: era rimasta ferma quattro mesi per una frattura ...PADOVA - Emma Maria Mazzenga ha stabilito un nuovo straordinario record del mondo di atletica indoor a Padova. L’atleta all’età di 90 anni e dopo 4 mesi di stop per una frattura, è riuscita a superare ...