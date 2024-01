Ostia | paura nella notte | in fiamme baracche all’idroscalo

Leggi su ilfaroonline

, 15 gennaio 2024 – Alle ore 3.20 circa di questasono intervenute due APS e tre Autobotti dei Vigili del fuoco per incendioin via degli Aliscafi 4, presso l'idroscalo di. Sono state messe in sicurezza circa venti persone, due delle quali trasportate in codice giallo e verde all'Ospedale Grassi. Le effettive cause dell'incendio sono ancora da accertare. Al momento la situazione è in via di risoluzione con le operazioni di smassamento e raffreddamento dei materiali. Sul posto Roma Capitale, Polizia di Stato ed il Funzionario di servizio dei Vigili del fuoco.