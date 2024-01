Ostia | baracche in fiamme | 20 evacuati e due feriti

(Di lunedì 15 gennaio 2024) (Adnkronos) – Un incendio è divampato la notte scorsa in via degli Aliscafi, all’idroscalo di, sul litorale romano. Circa venti persone sono state messe in sicurezza mentre due sono state trasportate in codice giallo e verde all’ospedale Grassi. Sul posto i vigili del fuoco. Al momento la situazione è in via di risoluzione con le operazioni di smassamento e raffreddamento dei materiali. Sul posto anche la polizia. L'articolo proviene da Italia Sera.

