Ostia | auto incendiata a signora disabile | l’episodio a via Tagaste

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Nella notte di domenica 14 gennaio 2024, un’appartenente a una: la vicenda. Nottata d’inferno per unadi, che nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2024 ha visto andare in fiamme la propria macchina. L’mobile è statamentre era parcheggiata su via, dove laè residente. Sulla vicenda non si conoscono ancora i responsabili, anche se sembra palese come dietro si nasconda la matrice dolosa.: colpita la macchina di una residenteSe la natura deldovrà essere analizzata ...