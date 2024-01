Osasuna-Real Sociedad mercoledì 17 gennaio 2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici La Copa del Rey per curare le ferite

Leggi su infobetting

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Si preannuncia molto equilibrato ed incerto l’ottavo di finale didel Rey in programmanotte a Pamplona, tra: si trovano di fronte due squadre che hanno appena subito delle sconfitte dolorose in partite non banali. I Navarri hanno visto interrompersi subito il sogno della Super, visto che il Barcellona InfoBetting: Scommesse Sportive e