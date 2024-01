Oppenheimer trionfa ai Critics Choice Awards 2024 con 8 statuette | Barbie si ferma a quota 6

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Le serie The Bear e Lo scontro dominano le categorie televisive deicon quattrociascuna.è il grande vincitore deicon otto, tra cui miglior film, regista (Christopher Nolan) e attore non protagonista (Robert Downey Jr.). Il film sul padre della bomba atomica ha sconfitto, che ha conquistato sei premi tra cui quello per la migliore commedia e la migliore canzone (I'm Just Ken). La cerimoniaha, inoltre, anticipato un possibile esito degli Oscar incoronando Emma Stone miglior attrice per Povere ...

...Attrice Non Protagonista Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers Migliore Attore/Attrice Emergente Dominic Sessa - The Holdovers Migliore CastMiglior Regista Christopher Nolan -...su tutti il film "" (categoria Miglior film drammatico), con ben cinque statuette, seguito dalla serie TV "Succession" (migliore serie TV drammatica), con quattro. Ottimo risultato ...Oppenheimer, Barbie, Succession, The Bear e Beef - Lo scontro trionfano alla 29 esima edizione dei Critics Choice Awards: i vincitori