Operaio travolto da tubo di metallo | morto 46enne | lo ha colpito come un proiettile

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Un drammatico incidente sul lavoro ha sconvolto la comunità di Lanciano, in provincia di Chieti. Undi 46 anni ha perso la vita in un’azienda dell’indotto automotive della Val di Sangro, dopo essere stato tragicamenteda unmetallico. L’incidente si è verificato questa mattina, mentre l’uomo era impegnato nel suo lavoro quotidiano. Secondo le prime ricostruzioni, l’stava operando su una pressa quando unmetallico, improvvisamente espulso dalla macchina, lo haviolentemente all’addome. La gravità delle ferite subite dall’uomo è stata immediatamente evidente. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, compreso un elisoccorso arrivato da Pescara, le condizioni dell’erano troppo critiche. Purtroppo, è deceduto ...

(Adnkronos) – Infortunio mortale sul lavoro stamattina a Valfabbrica in provincia di Perugia. Un operaio è morto durante alcuni lavori per la ... (periodicodaily)

Il 49enne è deceduto nel corso del trasferimento in ospedale Infortunio mortale sul lavoro stamattina a Valfabbrica in provincia di Perugia. Un ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Infortunio mortale sul lavoro stamattina a Valfabbrica in provincia di Perugia. Un operaio è morto durante alcuni lavori per la ... (giornaledellumbria)

(Adnkronos) – Infortunio mortale sul lavoro stamattina a Valfabbrica in provincia di Perugia. Un operaio è morto durante alcuni lavori per la ... ()

(Adnkronos) – Infortunio mortale sul lavoro stamattina a Valfabbrica in provincia di Perugia. Un operaio è morto durante alcuni lavori per la ... (termometropolitico)

Secondo una prima ricostruzione l'stava operando con una pressa quando è stato colpito all'altezza dell'addome da un tubo metallico espulso dalla macchina. Apparso da subito in gravissime ...L'Osservatorio nazionale indipendente di Bologna sui morti sul lavoro gli ha dedicato un post rendendo omaggio "all'ecologista che andava e tornava dal lavoro in bicicletta": Luca Rossi, 52enne di Albano Sant'Alessandro (nella Bergamasca) , è morto intorno alle 22.30 di venerdì 12 gennaio proprio mentre ...In una azienda metalmeccanica della Val Di Sangro, durante la mattinata di oggi, si è consumata l'ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio 48enne di Lanciano è stato travolto e ucciso da un tubo metal ...Un operaio di 46 anni di Lanciano (Chieti) è morto dopo essere stato investito da un tubo metallico, mentre stava lavorando con una pressa in una fabbrica dell’indotto automotive della Val di Sangro.