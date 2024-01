Omicidio di Monte Compatri | un 24enne in stato di fermo

(Di lunedì 15 gennaio 2024), 15 gennaio 2024 – A seguito di serrate ed interrotte attività d’indagine, nella nottata del 15 gennaio, i Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Frascati hanno proceduto aldi indiziato di delitto – emesso dalla Procura della Repubblica di Velletri, nei confronti di un, originario dell’est Europa, gravemente indiziato dell’del 14enne avvenuto nel parcheggio della fermata della metro C di Pantano nella notte del 13 gennaio scorso (leggi qui). Nelle 48 ore successive al grave fatto di sangue, le indagini, attraverso l’escussione di numerose persone, l’analisi di diversi sistemi di videosorveglianza, nonché alcune risultanze tecniche, hanno consentito di ricostruire quanto accaduto nelle ultime ore di vita della giovane vittima. In particolare, poco ...

