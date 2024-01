Omicidio di Monte Compatri | si costituisce un 24enne

(Di lunedì 15 gennaio 2024) , ma i contorni della vicenda sono ancora da chiarire Svolta nelle indagini sull’di Alexandru Ivan, il 14enne rumeno ucciso con due colpi di pistola venerdì notte nel parcheggio della metro C in via Casilina, nel comune di. Le indagini dei giorni scorsi avevano condotto all’individuazione di alcuni sospettati, uno di questi, già sentito dagli inquirenti, è un ragazzo di 24 anni, con precedenti penali. Corum Petrow la scorsa notte, accompagnato dai suoi avvocati, si è costituito. Il giovane così è stato sottoposto a fermo e condotto nel carcere di Velletri in attesa dell’udienza di convalida del fermo. Corum avrebbe sparato contro i familiari del minorenne, i quali erano sul posto per un incontro chiarificatore con chi poche ore prima aveva picchiato il patrigno della vittima in un bar sempre su via Casilina. ...

Il giovane è accusato di concorso in, nei suoi confronti i carabinieri della compagnia di Frascati hanno dato esecuzione a un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla procura di Velletri. ...... è in stato di fermo per l'di Alexandru Ivan, il 14enne di origini romene ucciso con alcuni colpi d'arma da fuoco nel parcheggio della metropolitana della fermata Pantano, aCompatri, ...Una persona è in stato di fermo per l'omicidio del ragazzo 14enne a Roma, Alexandru Ivan, ucciso nel parcheggio della metro Monte Compatri-Pantano.«Era il mio trentaduesimo compleanno e mio figlio era qui con me, c’era una festa. Lui non usciva mai di notte. So che era con mio padre e il mio compagno e con altri parenti. Io ...