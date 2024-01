Oltre 1250 impiccagioni con bin Salman | gli otto anni più sanguinosi per l’Arabia Saudita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 gennaio 2024) In queste settimane le organizzazioni per i diritti umani stanno terminando la raccolta dei dati sull’applicazione della pena di morte nel 2023. Un compito a volte impossibile, come nel caso della Cina; altre volte difficile, come in quelli dell’Iran o di altri stati in cui molte esecuzioni non sono rese note dalle autorità. Incrociando i dati di Reprieve, di Amnesty International e dell’Organizzazione euro-per i diritti umani e confrontandoli con quelli ufficiali, è emerso che lo scorso anno in Arabiasono state eseguite almeno 172 condanne a morte. Nel 2022 erano state almeno 196, il numero più alto dei precedenti 30. Facendo le somme, dal 2015, l’anno in cui il principe della Corona Mohamed binha assunto di fatto il potere, ci sono state almeno 1257, una ...