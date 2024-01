Oltre 100 officine per la nuova edizione del Parts Table Maldarizzi Automotive

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 gennaio 2024) (Adnkronos) - Si è svolta venerdì 12 gennaio la serata dedicata al mondo delle, in collaborazione con Mercedes-Benz Bari, 15 gennaio 2024. Più di 100provenienti da Puglia e Basilicata hanno partecipato alladeldellaS.p.A. organizzato in partnership con Mercedes-Benz Italia. Venerdì 12 gennaio, nella Masseria Traetta a Ostuni, si è svolta la serata dedicata allepartner e ai prospect della. L'evento ricambi ed after sales è stato un momento importante per fare rete, grazie all'aperitivo con i partner Basf, Wurth e Continental. Anche questaha coinvolto tante ...