Olio | prorogata scadenza per bando Pnrr su frantoi | domande fino al 15 febbraio

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Ministero dell’Agricoltura, accogliendo la richiesta del comparto oleario italiano, ha posticipato il cronoprogramma relativo alper l’ammodernamentoprevisto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La concomitante campagna olivicolo-olearia, fortunatamente positiva, non ha permesso a tutti gli operatori di poter sviluppare progettualità da candidare ai singoli avvisi regionali. Affinché si possano spendere tutti i 100 milioni di euro a disposizione, il Ministro Francesco Lollobrigida ha concesso di spostare il termine ultimo per l’avvio delledi sostegno al 15. Entro il 30 maggio, poi, le Autonomie dovranno completare la selezione delleammissibili e formare la graduatoria con indicazione ai beneficiari delle condizioni per il ...