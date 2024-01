Oggi 15 gennaio | San Mauro abate Riesce a camminare prodigiosamente sull’acqua per salvare uomo in pericolo

(Di lunedì 15 gennaio 2024)benedettino del VI secolo, Sanè ricordato come figlio spirituale di San Benedetto di cui fu discepolo. L’obbedienza è la virtù che Sanesercitò prevalentemente. Proprio per la sua grande obbedienza avvennero dei miracoli che fanno parte della sua agiografia. Proveniva da una nobile famiglia romana, in cui nacque nel 512, figlio L'articolo proviene da La Luce di Maria.

I principali risultati dial 1° turno [3] Medvedev vs [Q] Atmane (Fra) 5 - 7, 6 - 2, 6 - 4, 1 - 0 ritiro [7] Tsitsipas vs Bergs (Bel) 5 - 7, 6 - 1, 6 - 1, 6 - 3 [10] De Minaur (Aus) vs Raonic ...Le prime pagine dei quotidiani sportivi diin edicola: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto ...Ci sembra quindi giusto cercare di regalarvi qualcosa che possa sollevare l’umore. La buona notizia arriva da Bra, dove giovedì 18 gennaio, alle ore 21, è in programma il Caffè Letterario, presso la ...Ci ha lasciati.Lo annunciano con grande dolore i figli Ginevra, Domitilla con Aldo, Vivia con Sapo, Piero con Roberta, Stefano con Carole e i nipoti Gala, Tommaso con Barbara, Giulia con Andrés, Livia ...