Nuoto | l’Open Sky pronto per un innovativo progetto di collaborazione

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUnsportivo natatorio, come pochi altri già realizzati, con l’obiettivo di instaurare unatra i due staff per programmare e realizzare un percorso tecnico formativo volto ad implementare il background motorio natatorio degli allievi. La passione, l’entusiasmo, la dedizione e la competenza sono le fondamenta delle due società che quotidianamente operano nel meraviglioso mondo dell’acqua e che con dedizione pongono le basi per la crescita sportiva degli allievi. Il nucleo delsarà il continuo confronto in modo che si possa spostare l’asticella sempre più in alto. Unad ampio raggio dove verrà curata la preparazione atletica (dryland), la preparazione tecnico natatoria con innovative riprese di video analisi, ultima frontiera ...