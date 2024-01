Non mi trovo Pinuccio va in scena al Teatro Parioli

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Dopo il grande successo della prima parte del tour che ha registrato tre sold-out consecutivi solo negli ultimi giorni di dicembre, sarà il palcoscenico deldi Roma ad accogliere la comicità e la satira pungente di Alessio Giannone - aliasdi Striscia la notizia - che approda acon #Nonmi, ritratto della famiglia 4.0, ovvero quella che oggi nasce, si sposa, si lascia a favore di fotocamera. Martedì 16 gennaio, dallo storico palco delporterà inil suo nuovo spettacolo durante il quale emergeranno, tra risate e riflessioni, racconti di varie e bizzarre nuove abitudini di vita social affiancate a ricordi di vita reale e di meravigliosa normalità. Come siamo cambiati negli ultimi vent'anni? ...

“È stato interpretato male quel che ho detto. Più andiamo avanti e più l’apparenza è più importante della sostanza. Non è importante quanto tu sia ... (ilfattoquotidiano)

Guadagnare anche mille euro a settimana rovistando nei cassonetti dell’immondizia per rivendere gli oggetti nuovi che la gente butta via si può. “Ma ... (ilfattoquotidiano)

Piera, 43 anni, ha iniziato il suo percorso come insegnante nella scuola dell'infanzia a Sassari, dopo un decennio di esperienza lavorativa in ... (orizzontescuola)

...tornare in sella alla mia bici " conclude " Ora micon i miei compagni in ritiro a Calpe e sto riprendendo con calma gli allenamenti. Per le gare c'è tempo, magari dopo la maturità, chefa ...giusto che le nuove generazioni debbano vivere con la paura e l'insicurezza. Mi spiace inoltre che prima della mia denunciasi sia mosso nulla, le denunce dei cittadinihanno meno ...Dopo il grande successo della prima parte del tour che ha registrato tre sold-out consecutivi solo negli ultimi giorni di dicembre, sarà il ...