“Non è come dicono…” Barbara D’Urso | l’ultima scoperta rattrista tutto il suo pubblico

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Da diverse settimane non si fa altro che parlare die del suo ritorno in tv, visto che lo scorso mese di dicembre è scaduto il suo contratto con Mediaset ed è libera di firmare con chiunque. Vi abbiamo parlato anche noi di varie ipotesi sul suo futuro, tutte allettanti, masulla conduttrice è alquanto inaspettata. E lei potrebbe vivere un vero e proprio incubo.è parsa molto fiduciosa e felice nei giorni scorsi sul ritorno in tv, infatti ad alcuni fan aveva anche detto: “Cambiate numero sul telecomando e mi vedrete”. Ciò faceva immaginare una svolta imminente nella sua carriera televisiva, ma ciò che è stato riferito in queste ore apre le porte ad una situazione che appare decisamente più complicata del previsto. Leggi anche: ...

Ma fino a poche ore prima il fatto che sarebbe riuscito a giurarepresidenteera ritenuto per niente scontato: per mesi quasi tutto l'establishment politico e giudiziario guatemalteco ha ...... gelo, terremoti, notte polare, luteranesimo, squalo fermentato e testicoli di montone... flagello di generazioni di liceali, che ha per argomento il fatto che tutto fa schifo ec'è niente da ..."Certamente c'è rammarico per la decisione" sul Mes "ma, come si dice, il Parlamento è sovrano. Penso che però il rammarico debba tradursi anche nella spinta per trovare il modo per risolvere questa ...Se si accertasse che si è suicidata, come ti sentirai Detto bello chiaro ... di ‘odio social’ dal momento che la signora Giovanna, in questi due giorni, non ha ricevuto dalla stampa che lodi e ...