Non credete ai gufi | i mercati tifano Meloni Ecco perché

(Di lunedì 15 gennaio 2024) L’altro giorno chiacchierando con un amico che si occupa di finanza, gli ho chiesto come mai la recente asta dei buoni del tesoro italiano avesse registrato una domanda così alta rispetto all’offerta, lui mi ha risposto: “È la stabilità, bellezza”. “Ma come la stabilità – ho replicato – ed Emanuele Pozzolo che spara a Capodanno, e il centinaio di svalvolati che fanno il saluto romano celebrando i morti della strage di Acca Larentia, e la sostituzione di Christian Solinas in Sardegna?”. “Ma dove vivi? – mi ha risposto, l’esperto di finanza – Non hai un’idea di quel che sta succedendo in Europa? In Francia Emmanuel Macron ha presentato una legge sull’emigrazione che è stata bocciata, ne ha presentata un’altra che è stata approvata con il voto di gollisti e lepeniani mentre un bel po’ di deputati di En Marche hanno votato contro. Poi il primo ministro Elisabeth Borne ha fatto approvare il ...

