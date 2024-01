Noipa pagamento supplenti | c’è nuova richiesta dell’ANIEF

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il nuovo anno porta con sé una luce di speranza per iprecari della scuola, che potrebbero finalmente vedere la fine del loro calvario finanziario. Dopo mesi di attesa e difficoltà, unaemissione speciale didovrebbe portare sollievo a coloro che lavorano con dedizione, ma che hanno vissuto nel limbo degli stipendi non pagati. La data di accredito è prevista per il 19 gennaio, sebbene potrebbe subire qualche lieve ritardo. Il problema dei pagamenti deiLa lunga attesa, iniziata a settembre e diventata oggetto di attenzione solo a partire dalle festività natalizie, sembra avvicinarsi alla sua conclusione. I precari della scuola, che hanno affrontato quattro mesi di incertezza finanziaria, sperano che questa emissione speciale metta fine alle loro ...