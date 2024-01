No alla revoca dell’Ambrogino d’oro per Fedez e Chiara Ferragni | bocciata la proposta FdI per il caso dei pandoro

Leggi su open.online

(Di lunedì 15 gennaio 2024) I Ferragnez possono tenersi stretto il loro Ambrogino. Oggi, lunedì 15 gennaio, il Consiglio comunale di Milano ha bocciato l’ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia che chiedeva,luce delle indagini e delle polemiche sulBalocco e non solo, direcoppia la massima onorificenza assegnata dal Comune ai cittadini che hanno dato lustrocittà.e suo maritoavevano ricevuto l’Ambroginonel 2020 per l’impegno dimostrato durante la prima fase del Covid-19, quando organizzarono una raccolta fondi per potenziare il reparto di terapia intensiva all’ospedale San Raffaele. L’ordine del giorno presentato da Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d’Italia, è ...