Nissan Ariya NISMO | ecco l’anteprima giapponese!

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Yokohama, Giappone: è stata svelata laal Tokyo Auto Salon 2024, con la commercializzazione prevista già per questa primavera, almeno per il Giappone. Corriamo a scoprirla nei dettagli! Elegante e futuristica, lasi presenta come uno scenografico SUV crossover, essendo il modello EV di punta di. Può vantare una meccanica decisamente esuberante, ma senza sacrificare l’abitabilità, che risulta addirittura aumentata. Il confort di bordo è garantito dalla silenziosità e dalla progressività tipiche dei veicoli elettrici, oltre che da materiali ed assemblaggi di ottimo livello . Basata sull’e-4ORCE e caratterizzata da forme dinamiche e grintose, rappresenta in pieno la filosofia degli EV ...

ha sfruttato il Tokyo Auto Salon 2024 per presentare il nuovoNismo completamente elettrico e ad alte prestazioni. La tecnologia e - 4ORCE è stata ulteriormente perfezionata per offrire più potenza. La presentazione del nuovoNismo al ...Al Tokyo Auto Salonpresenta l'Nismo, variante sportiva della Suv elettrica : la vettura sarà commercializzata sul mercato interno in primavera, mentre non è ancora confermato il suo arrivo in altri Paesi. ...E' stata svelata la Nissan Ariya NISMO al Tokyo Auto Salon 2024: la commercializzazione in Giappone è prevista già per questa primavera.