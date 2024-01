Nigeria flop all’esordio | presidente Federcalcio irrompe nello spogliatoio e insulta ct e giocatori

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Deludente pareggio contro la Guinea Equatorialein Coppa d’Africa per lae il passo falso nella prima giornata del girone A non è piaciuto aldella, Musa Gusau, che secondo quanto riferisce la stampa africana avrebbe fatto irruzionedella Nazionale delle Super Aquile e avrebbe rivolto insulti e frasi impronunciabili nei confronti del ct Pereiro e dei. Lo stesso commissario tecnico avrebbe a sua volta incolpato Osimhen e compagni per i due punti persi. SportFace.

