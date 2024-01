«Nessuna gogna» | Lucarelli respinge le accuse sul dramma della ristoratrice

Leggi su iltempo

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il corpo senza vita di Giovanna Pedretti è stato trovato domenica 14 gennaio nel Lambro, vicino Lodi. Si trattafinita in un caso mediatico per una recensione sul suo locale, la pizzeria La Vignola di Sant'Angelo Lodigiano. L'ipotesi più concreta è quella del gesto volontario. La donna era finita al centro di diversi articoli e servizi tv come una eroina nella lotta all'omofobia e alle discriminazioni nei confronti dei disabili. Poi i sospetti di aver creato ad ahoc una storia fasulla per promuovere il suo locale, partiti da un post di Lorenzo Bigiarelli, cuoco e personaggio tv, e rilanciati dalla sua compagna, Selvaggia, avevano scatenato una bufera social. Ieri l'epilogotico. La recensione su Google diffusa dalla 59enne riportava il giudizio di un sedicente cliente che si ...