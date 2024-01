Nervosismo e stress infantile | quali sono i sintomi a cui fare attenzione

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Quando si parla di, si è soliti pensare a una condizione che interessa esclusivamente gli adulti che si fanno carico di preoccupazioni e responsabilità di vario tipo. In realtà il fenomeno delloè da diversi anni oggetto dell’degli specialisti anche per gli effetti a lungo termine a essi associati. Il Journal of Neurodevelopmental Disorders, infatti, spiega come lonei bambini condizioni il loro sviluppo neurologico, comportamentale e psicologico con effetti a lungo termine che si riflettono in diversi ambiti della loro vita. È utile quindi parlarne, superando una certa superficialità in materia che porta a pensare ai bambini come esenti da questi condizionamenti e all’infanzia a un periodo privo di criticità. Se questo è possibile è anche per merito dei ...