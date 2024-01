NBA | i risultati della notte 15 gennaio | Lillard regala il successo a Milwaukee | bene Denver e Minnesota

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 gennaio 2024) È proseguita tra ieri sera e questala stagione 2023-2024 di NBA. Dalle 21:30 italiane in poi si sono disputati cinque incontri validi per la regular season e come sempre lo spettacolo non è mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è. Missione compiuta per, che batte Indiana per 117-109 e ottiene la 28ma vittoria in stagione. Fondamentali per i Nuggets i 33 punti, 12 rimbalzi e 9 assist di uno straripante Nikola Jokic, i 25 punti a testa di Jamal Murray (autore anche di 8 assist) e Michael Porter Jr. e i 20 di Aaron Gordon (per lui anche 10 rimbalzi). Dall’altra parte ai Pacers (senza Tyrese Haliburton) non bastano invece i 18 punti e 10 rimbalzi di Bruce Smith, i 16 di Buddy Hield e gli addirittura quattro giocatori con 12 punti (Myles Turner, Andrew Nembhard, Isaiah Jackson e Bennedict Mathurin). Tutto ...