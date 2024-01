NBA 2023 2024 | Lillard regala la vittoria ai Milwaukee Bucks con un buzzer beater da 10 metri VIDEO

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ildelda 10di Damianche ha permesso aidi superare all’overtime i Sacramento Kings per 143-142. Giocata notevole da parte dell’ex Portland Trail Blazers, che si è assunto la responsabilità dell’ultimo possesso e, a pochi secondi dalla sirena, ha mandato a bersaglio il canestro della, facendo esplodere di gioia il Fiserv Forum. Ecco le immagini. DAME TIME INDAMEDRILLS THE PULL-UP 32-FOOT #TissotWIN 143-142 IN OT. #YourTimeDefinesYourGreatness pic.twitter.com/BptPMrcjcI — NBA (@NBA) January 15,SportFace.

Prende il via la stagione regolare NBA 2023 - 2024 , con i campioni in carica dei Denver Nuggets che ospitano i Los Angeles Lakers e a seguire l’altro ... (sportface)

Danilo Gallinari lascia Washington per approdare a Detroit. Lo annuncia Espn. Il 35enne azzurro, insieme a Mike Muscala passa ai Pistons in cambio di Marvin Bagley, Isaiah Livers e due seconde scelte ...Sono i Boston Celtics la prima squadra a raggiungere quota 30 vittoria nella regular season/2024 . La capolista a Est, ancora imbattuta in casa, supera per 145 - 113 gli Houston Rockets trascinata dai 32 punti di Brown e dai 27 di Tatum. Rispondono però i Milwaukee Bucks , secondi a ...Guarda il momento in cui DeAndre Jordan è stato espulso dal gioco mentre i Denver Nuggets affrontavano gli Indiana Pacers nella partita alla Ball Arena del 14 gennaio 2024.Indiana Pacers - Denver Nuggets 109-117 highlights: le azioni principali della sfida di regular season NBA 2023/24.