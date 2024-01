Nazionalizzare l’ex Ilva è l’unica strada praticabile | ora ci vorrebbe una nuova Iri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ora che lo stesso governo Meloni deve prendere atto che la gestione ArcelorMittal delè stata un disastro, la nazionalizzazione diventa la sola soluzione concretamente. Ma è bene non farsi illusioni sul fatto che questo segni un cambiamento nelle scelte di fondo della classe politica e industriale del paese. Lo stesso governo che ora sarà costretto dai fatti a prendere in mano gli stabilimenti siderurgici di Taranto, della Liguria e del Piemonte, nella sua ultima finanziaria ha messo in conto i proventi di altre privatizzazioni. E un patrimonio fondamentale del paese, la rete della telefonia, è stata appena ceduta ad una multinazionale Usa legata alla Cia. La stessa nazionalizzazione delviene presentata come una misura di emergenza temporanea, in attesa di trovare nuovi ...