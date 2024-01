Nave Geo Barents arrivata a Napoli | sbarcati 37 migranti | uno è minorenne

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi sono concluse le operazioni di sbarco adi 37, tutto uomini, di cui un minore non accompagnato: stamattina in porto erala“Geo” di “Medici senza Frontiere”. Isono di nazionalità siriana, bengalese e tunisina. Le operazioni, coordinate dalla Prefettura di, si sono svolte secondo il piano concordato nella riunione preparatoria svoltasi al Palazzo di Governo lo scorso 12 gennaio scorso e hanno coinvolto l’ Asl1 centro, l’Ufficio Sanitario marittimo, la Protezione civile regionale, l’assessorato al Welfare del Comune di, le forze dell’ordine, la Capitaneria di Porto, i Vigili del fuoco, l’Autorità portuale, la Croce Rossa Italiana e la ...

