Napoli | sosta abusiva Spa | 2 400 taglieggiatori con il ?posto fisso?

Hanno turni, ruoli e compiti precisi. Si alternano in un sistema di staffetta - tra capi e comprimari, dirigenti e collaboratori - degno di ... (ilmattino)

Napoli - ambulanza bloccata da ?un'auto in sosta selvaggia nel centro storico

Il passaggio di un'ambulanza impegnata in attività di soccorso in vico Storto Purgatorio ad Arco, in pieno centro storico a Napoli, è stato impedito ... (ilmattino)