Napoli | Siani | “Ogni partita è una preoccupazione | serve ritrovare l’entusiasmo”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Alessandroparla senza filtri della crisi del. Secondo l’attore c’è troppaadgara. Intervistato daMagazine, l’attore e noto tifoso azzurro Alessandroha parlato senza filtri del difficile momento che sta attraversando il. “è vissuta condai tifosi. Dobbiamola voglia di divertirci e far divertire, in questo momento siamo campioni in ricarica” le sue parole. Secondoalmancano quell’energia e quelche lo hanno contraddistinto nelle stagioni migliori: “Dobbiamo assolutamente tornare ad essere il vero, quello che ...

... in qualche modo, ha contribuito a lanciareal cinema. 'In più di 10 anni ci sono arrivate tante proposte ma adesso è arrivato il momento giusto per farlo, per raccontare com'è cambiato il ...Si sono costituite parti civili la famiglia Maimone (avvocato Sergio Pisani), il Comune di(avvocato Marco Buzzo) e la Fondazione Polis (avvocati Celeste Giliberti e Gianmario). Nel ...Ariedo Braida, dirigente sportivo, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Io al Napoli Farebbe un affare (ride ndr.). Napoli è una grande piazza e non serve che lo ...Valter De Maggio ha parlato della strategia di mercato del Napoli soffermandosi sui calciatori trattati dallo scouting del club partenopeo.