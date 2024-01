Napoli | mercato e caos a centrocampo | arriva Traorè | spunta Mangala ma è emergenza in Supercoppa

Un nuovo prospetto potrebbe fare a caso del Napoli . È sfida di mercato al Bayern Monaco per il giovane attaccante Mancano due settimane alla ... (spazionapoli)

Calciomercato Napoli : i partenopei avrebbero superato il Milan per Popovic, dopo la frenata della trattativa dei rossoneri Il Napoli mette la ... (calcionews24)

Calciomercato - è sfida tra Napoli e Milan : ecco chi si contendono

Calciomercato: Napoli e Milan in lotta per Buongiorno del Torino e per Brassier del Brest: le ultime. NOTIZIE MERCATO Napoli. Il Calciomercato ... (napolipiu)